Жителя Тернопільської області судитимуть за спробу "відкупитися" від поліції

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Чоловік пропонував хабар поліцейським, щоб ті не штрафували його за керування автомобілем у нетверезому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

Зазначається, що у м. Тернопіль правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з водієм – 29-річним жителем Тернопільщини, поліцейські помітили, що він має явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб поліцейські відпустили його чоловік почав пропонувати їм гроші. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за такі дії. Проте попередження порушник проігнорував і запропонував їм 10 800 гривень.

За фактом надання неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також поліцейські склали адміністративні протоколи на водія за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки).

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік за 5000 доларів намагався підкупити працівника ТЦК.