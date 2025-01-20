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20 січня 2025, 03:05

На Рівненщині підліток приніс до школи ніж і поранив ним однокласника

20 січня 2025, 03:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався ще 21 листопада минулого року. Учень 9-го класу одного з рівненського ліцеїв отримав ножове поранення в стегно

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

З’ясувалося, що 14-річний школяр приніс до навчального закладу ніж і показував його однокласникам. Під час цієї демонстрації один із товаришів отримав випадкове колоте поранення. За словами підлітка, завдавати умисної шкоди він не хотів.

Спочатку мати потерпілого та сам хлопець не мали претензій до кривдника. Однак пізніше жінка звернулася до правоохоронців із заявою.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві пасажир автобуса порізав 17-річного юнака бритвою через гучну музику.

слідство інцидент поранення Рівненська область школярі постраждалий різанина ніж ліцей
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