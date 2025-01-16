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16 січня 2025, 03:55

У Києві пасажир автобуса порізав 17-річного юнака бритвою через гучну музику

16 січня 2025, 03:55
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався у вівторок ввечері, 14 січня, у маршрутному автобусі, що курсував Дарницьким районом столиці. Хулігана затримали

Про це інформує пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, під час поїздки між пасажирами виник конфлікт, який завершився нападом на 17-річного хлопця.

Причиною сварки стало те, що юнак голосно слухав музику на портативній колонці та ігнорував зауваження інших пасажирів. Один із них, 53-річний чоловік, не витримав і, діставши перукарську бритву, наніс хлопцю удар по обличчю.

Юнака із різаною раною госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці оголосили затриманому киянину про підозру в хуліганстві.

"53-річний фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинення хуліганських дій чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поліція завела ще одну кримінальну справу після інциденту з "мажорами" в центрі Києва.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці провели обшуки у місцях проживання двох неповнолітніх, які зухвало поводилися у центрі Києва та слухали російську музику. Під час обшуків у неповнолітніх виявили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет і ніж.

Київ автобус музика підлітки затримання інцидент хуліганство поранення різанина
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