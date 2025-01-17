На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик

фото: Нацполіція

Трагедія сталася сьогодні вдень, 17 січня, у селищі Березанка Миколаївського району. Тіло хлопчика виявили рятувальники

Про це повідомляє ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла близько 15:00 в одній із квартир на останньому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

"Рятувальниками під час оперативної розвідки, в одній з кімнат щільно задимленої оселі, виявлено тіло загиблого десятирічного хлопчика. Площа пожежі склала 2 кв. м. Вигорів матрац", – повідомили в ДСНС.

Медики констатували смерть дитини. Поліцейські зʼясували, що 10-річний хлопчик перебував в квартирі без дорослих. Пожежу виявила його матір, коли повернулась додому після короткочасної відсутності.

Наразі фахівці встановлюють усі обставини трагедії. Триває слідство.

Нагадаємо, 16 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині під час пожежі загинули жінка з дитиною.