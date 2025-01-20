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Инцидент произошел еще 21 ноября прошлого года. Ученик 9-го класса одного из ровенского лицеев получил ножевое ранение в бедро

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что 14-летний школьник принес в учебное заведение нож и демонстрировал его одноклассникам. Во время этой демонстрации один из товарищей получил случайное колотое ранение. По словам подростка, наносить умышленный вред он не хотел.

Сначала мать потерпевшего и сам парень не имели претензий к обидчику. Однако позже женщина обратилась к стражам порядка с заявлением.

Следователи начали досудебное расследование. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве пассажир автобуса порезал 17-летнего юношу бритвой из-за громкой музыки.