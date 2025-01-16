У Рівному під час ремонту обвалилася стіна будівлі, загинув чоловік

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У Рівному стався обвал стіни адміністративної будівлі підприємства, внаслідок чого загинув 32-річний чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Трагічний випадок стався 14 січня на підприємстві на вулиці Василя Червонія.

За даними поліції, 32-річний житель села П’ятигори проводив демонтаж підлоги. Під час робіт на нього обвалилася стіна. Від отриманих травм він помер на місці.

З'ясувалося, що загиблий не був офіційно працевлаштований у цьому підприємстві.

Правоохоронці завели кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило смерть потерпілого. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що у Тернопільській області під час ремонту свого автомобіля загинув чоловік.