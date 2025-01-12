На Одещині на залізничній станції загинув 12-річний хлопчик

фото: поліція

В Одеській області від ураження струмом загинув 12-річний хлопчик, який заліз на вагон потяга.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Трагедія сталася 11 січня ввечері на залізничній станції у Подільському районі.

За даними правоохоронців, підліток заліз на вагон вантажного потяга і отримав ураження струмом. Дитина померла дорогою до лікарні.

У поліції нагадали, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині потяг збив 15-річного хлопця.