В Ровно во время ремонта обрушилась стена здания, погиб мужчина

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В Ровно произошел обвал стены административного здания предприятия, в результате чего погиб 32-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Трагический случай произошел 14 января на предприятии по улице Василия Червония.

По данным полиции, 32-летний житель села Пятигоры проводил демонтаж полов. Во время работ на него обрушилась стена. От полученных травм он скончался на месте.

Выяснилось, что погибший не был официально трудоустроен на этом предприятии.

Правоохранители завели уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей смерть потерпевшего. Продолжается расследование.

Напомним, ранее также сообщалось, что в Тернопольской области во время ремонта своего автомобиля погиб мужчина.