Смертельний ремонт: на Тернопільщині автомобіль розчавив чоловіка

фото: ГУ НП у Тернопільській області

У Тернопільській області під час ремонту свого автомобіля загинув чоловік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, нещасний випадок трапився в одному із сіл Нараївської територіальної громади 15 січня близько 19:00.

Співробітники слідчо-оперативної групи Бережанського відділу поліції під час виїзду на місце трагедії з'ясували, що 40-річний чоловік на території власного домогосподарства ремонтував авто Daewoo Matiz. Він погано зафіксував домкрат і автомобіль зірвався з пристрою та придавив чоловіка.

Родичі чоловіка побачили це і звільнили 40-річного потерпілого з металевої пастки, після чого одразу викликали медиків та рятувальників. Однак лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть.

За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Раніше повідомлялося, що у квітні минулого року в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області через порив вітру на автомобіль впало дерево. Внаслідок цього загинули двоє людей.