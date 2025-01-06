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06 січня 2025, 02:20

У Рівному в ДТП постраждали 5 людей: у жінки зламані обидві ноги

06 січня 2025, 02:20
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фото: Нацполіція
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Аварія з постраждалими сталася у неділю, 5 січня, на вулиці Захисників Маріуполя у Рівному. Внаслідок ДТП травмувалися п'ятеро осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За даними слідства, близько 11:30 на дорозі зіткнулися автомобілі BMW і Peugeot. Внаслідок автотрощі постраждали пʼятеро осіб. Усіх потерпілих ушпиталили до лікарні. В однієї жінки діагностували перелом обох ніг. Попередньо, інші потерпілі, серед яких дитина, отримали незначні тілесні ушкодження.

"Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 26 грудня у Рівненському районі BMW, яке врізалося в дерево, розірвало на шматки. Внаслідок ДТП тяжкі травми дістали троє людей.

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