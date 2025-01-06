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06 января 2025, 02:20

В Ровно в ДТП пострадали 5 человек: у женщины сломаны обе ноги

06 января 2025, 02:20
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фото: Нацполиция
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Авария с пострадавшими произошла в воскресенье, 5 января, по улице Защитников Мариуполя в Ровно. В результате ДТП травмировались пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

По данным следствия, около 11:30 на улице столкнулись автомобили BMW и Peugeot. В результате аварии пострадали пять человек. Всех потерпевших госпитализировали в больницу. У одной женщины диагностировали перелом обеих ног. Предварительно другие пострадавшие, среди которых ребенок, получили незначительные телесные повреждения.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 26 декабря в Ровенском районе BMW, врезавшемся в дерево, разорвало в клочья. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека.

госпитализация ДТП следствие Ровно авария травмы
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