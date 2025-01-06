В Ровно в ДТП пострадали 5 человек: у женщины сломаны обе ноги

фото: Нацполиция

Авария с пострадавшими произошла в воскресенье, 5 января, по улице Защитников Мариуполя в Ровно. В результате ДТП травмировались пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ровенской области.

По данным следствия, около 11:30 на улице столкнулись автомобили BMW и Peugeot. В результате аварии пострадали пять человек. Всех потерпевших госпитализировали в больницу. У одной женщины диагностировали перелом обеих ног. Предварительно другие пострадавшие, среди которых ребенок, получили незначительные телесные повреждения.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 26 декабря в Ровенском районе BMW, врезавшемся в дерево, разорвало в клочья. В результате ДТП тяжелые травмы получили три человека.