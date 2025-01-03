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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зіткнулися легковики KIA Sorento та Volkswagen Polo. На місці загинули водій та два пасажири Volkswagen.Травмованих 45-річного водія KIA та його 30-річного пасажира госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини аварії, просять звернутись за телефонами: 050-013-01-48 або 102.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 грудні в Івано-Франківській області сталася моторошна ДТП, яка забрала життя п'яти молодих людей.