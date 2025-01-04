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04 січня 2025, 17:21

У Буковелі перекинувся легковик: водія витягували рятувальники

04 січня 2025, 17:21
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фото: ДСНС
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ДТП сталася у суботу, 4 січня, близько 14:00 в селі Буковець Верховинського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

Легковик виїхав з дороги та перекинувся на дах. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували 28-річного водія, якого затиснуло у конструкціях авто та передали медикам.

Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї, щоб не допустити загорання легковика.

Нагадаємо, вночі 2 січня на трасі під Миколаєвом зіткнулися два автомобілі. Загинули три людини, ще дві постраждали.

Прикарпаття Буковель ДТП аварія рятувальники постраждалий
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