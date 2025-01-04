фото: ДСНС

ДТП сталася у суботу, 4 січня, близько 14:00 в селі Буковець Верховинського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

Легковик виїхав з дороги та перекинувся на дах. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували 28-річного водія, якого затиснуло у конструкціях авто та передали медикам.

Також рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї, щоб не допустити загорання легковика.

Нагадаємо, вночі 2 січня на трасі під Миколаєвом зіткнулися два автомобілі. Загинули три людини, ще дві постраждали.