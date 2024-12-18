Хотів налякати автоматом: суд відправив під варту стрільця, який поранив 4 юнаків на Рівненщині

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У вівторок, 17 грудня, суд обрав запобіжний захід для 25-річного мешканця села Маринин Рівненського району, який стріляв з автомата та поранив чотирьох юнаків. Молодика взяли під варту строком на 48 діб

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Слідство встановило, що 15 грудня, близько 01:00, троє парубків із села Маринин приїхали у село Великі Селища, аби з’ясувати стосунки із місцевими молодиками, з якими напередодні виник конфлікт.

Підозрюваний, маючи при собі автомат, відкрив вогонь і здійснив близько 10 пострілів у напрямку опонентів. У результаті стрілянини четверо молодиків – віком 18, 19, 21 та 22-х років – отримали вогнепальні поранення ніг. Потерпілих ушпиталили до Березнівської лікарні.

Після скоєного стрілець утік, однак його оперативно розшукали та затримали. Фігурант заявив, що не планував завдати серйозної шкоди й хотів лише залякати компанію.

"За замах на умисне вбивство кількох осіб слідчий повідомив йому про підозру", – йдеться в повідомленні.

Тепер хлопцеві загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч на 15 грудня в селі Великі Селища Рівненського району між двома компаніями спалахнув конфлікт, який переріс у стрілянину з постраждалими. Внаслідок інциденту чотирьох хлопців госпіталізували до лікарні.