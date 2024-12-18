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18 декабря 2024, 03:40

Хотел напугать автоматом: суд отправил под стражу стрелка, который ранил 4 юношей на Ровенщине

18 декабря 2024, 03:40
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фото: Нацполиция
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Во вторник, 17 декабря, суд избрал меру пресечения для 25-летнего жителя села Маринин Ровенского района, который стрелял из автомата и ранил четырех юношей. Молодого человека взяли под стражу сроком на 48 суток

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Следствие установило, что 15 декабря, около 01:00, трое молодых людей из села Маринин приехали в село Великие Поселки, чтобы выяснить отношения с местными молодыми людьми, с которыми накануне возник конфликт.

Подозреваемый, имея при себе автомат, открыл огонь и произвел около 10 выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы четверо молодых людей - в возрасте 18, 19, 21 и 22-х лет - получили огнестрельные ранения ног. Пострадавших госпитализировали в Березновскую больницу.

После совершенного стрелок скрылся, однако его оперативно разыскали и задержали. Фигурант заявил, что не планировал нанести серьезный ущерб и хотел только запугать компанию.

"За покушение на умышленное убийство нескольких человек следователь сообщил ему о подозрении", – говорится в сообщении.

Теперь парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в ночь на 15 декабря в селе Большие Поселки Ровенского района между двумя компаниями разразился конфликт, который перерос в стрельбу с пострадавшими. В результате инцидента четырех парней госпитализировали в больницу.

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