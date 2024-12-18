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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Прокурори в судах всіх інстанцій довели, що у жовтні 2021 року чоловік, скориставшись тим, що дружини не було вдома, вчинив сексуальне насильство стосовно своєї 10-річної доньки. Надалі батько повторно вдався до насильства над дівчинкою, розраховуючи, що вона не наважиться про це розповісти.

Кривдник дитини заперечував свою причетність до злочинів і намагався уникнути відповідальності. Він навіть умовив дружину натиснути на доньку, щоб та змінила свої свідчення в суді.

Зазначається, що у подружжя троє спільних дітей.

Під час розслідування прокурори організували допит дівчинки у слідчого судді із застосуванням аудіо- та відеозапису, за участю психолога. Попри те, що дитина змінила показання в суді, цей допит став основою обвинувального вироку.

Захист оскаржив вирок суду першої інстанції в апеляції, але отримав відмову. Потім подали касаційну скаргу, проте Верховний Суд відхилив її, поставивши крапку у справі.

Зловмисник проведе за ґратами 15 років.

Нагадаємо, на Сумщині суд виніс вирок вироки двом чоловікам, які роками ґвалтували дівчинку з обмеженими можливостями. Засуджені – батько та дядько дитини.