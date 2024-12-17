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17 грудня 2024, 08:05

ДТП із 7 загиблими біля Львова: водію та пасажиру BMW обрали запобіжні заходи

17 грудня 2024, 08:05
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фото: Нацполіція
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У понеділок, 16 грудня, суд обрав підозрюваним у вчиненні масштабної смертельної аварії на Львівщині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, 24-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після цього тягач у некерованому стані врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter. У результаті всі транспортні засоби з’їхали в кювет.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шестеро його пасажирок віком від 17 до 55 років загинули на місці. Троє осіб зазнали травм: 45-річний водій DAF, мешканець Львівської області, та двоє пасажирів Mercedes Sprinter – 23-річна жінка з Рівненщини і 39-річний мешканець Львівщини.

Водій легковика разом із пасажиром кинули авто та втекли з місця події. Керманича BMW затримали. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Також правоохоронці повідомили про підозру 31-річному пасажиру BMW, який утік разом із водієм, не надавши допомогу потерпілим. Обвинуваченому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

"Досудове розслідування триває. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася вранці 15 грудня неподалік села Чижиків Львівського району. Близько 05:30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Смертельну ДТП, в якій загинули семеро та травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса, вчинив п’яний водій. Мешканець Львівського району втік із місця аварії.

суд розслідування слідство аварія Львівська область запобіжний захід смертельна ДТП
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