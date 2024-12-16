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16 грудня 2024, 10:41

Внаслідок п'яної ДТП на Рівненщині важкі травми отримало немовля

16 грудня 2024, 10:41
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фото: поліція
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Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії на Рівненщині, у якій постраждало немовля

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненщини.

Автопригода сталася 15 грудня між населеними пунктами Хрінники та Набережне.

Відбулося зіткнення двох транспортних засобів: Hyundai ix35, яким керував 45-річний житель міста Луцьк, та Hyundai Sonata" під керуванням 27-річної жительки села Лішня.

У поліції зазначають, що водій автомобіля Hyundai ix35 перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад "Драгер" показав 1,8 проміле.

Внаслідок ДТП травмувалась двомісячна донька водійки. Медики у неї діагностували перелом кісток голови, ушкодження мозку, внутрішньо-шлуночковий крововилив. Дитину госпіталізували в реанімацію.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТП.

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