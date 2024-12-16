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Правоохранители расследуют уголовное производство по факту дорожной аварии в Ровенской области, в которой пострадал младенец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

Автопроисшествие произошло 15 декабря между населенными пунктами Хренники и Набережное.

Произошло столкновение двух транспортных средств: Hyundai ix35, которым управлял 45-летний житель города Луцк, и Hyundai Sonata" под управлением 27-летней жительницы села Лишня.

В полиции отмечают, что водитель автомобиля Hyundai ix35 находился в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 1,8 промилле.

В результате ДТП травмировалась двухмесячная дочь водителя. Медики у нее диагностировали перелом костей головы, повреждение мозга, внутрижелудочковое кровоизлияние. Ребенок был госпитализирован в реанимацию.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП.