На Миколаївщині судитимуть п'яного водія, який на смерть переїхав власного батька

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мешканця Баштанського району звинувачують у смертельному наїзді на свого 67-річного батька. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Слідство встановило, що трагедія сталася, коли 37-річний чоловік, перебував за кермом автомобіля Mercedes-Benz Vito у стані алкогольного сп’яніння. Не переконавшись у безпеці маневру, він розпочав рух заднім ходом і наїхав на 67-річного батька, який перебував позаду машини.

"Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні", — йдеться в повідомленні.

Проведене медичне освідчення показало, що в крові керманича було 1,45 проміле алкоголю.

За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть водія фургона, який 19 липня в селі Лупареве на смерть збив 6-річного хлопчика та втік.