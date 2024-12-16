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16 грудня 2024, 05:20

На Рівненщині 16-річний підліток приїхав у гості до друзів і раптово помер

16 грудня 2024, 05:20
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фото: Нацполіція
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Трагедія трапилася 4 грудня в селі Бережки Сарненського району. Правоохоронці розслідують смерть 16-річного місцевого мешканця

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, близько 20:00 хлопець приїхав у гості до друзів. Перебуваючи в їхньому будинку, юнакові стало зле, він знепритомнів. Друзі намагалися надати хлопцеві допомогу, викликали швидку й звернулися до знайомого, щоб він відвіз потерпілого назустріч медикам.

Близько 20:40 на виїзді з села лікарі констатували клінічну смерть підлітка. Попри реанімаційні зусилля, життя юнака врятувати не вдалося.

"Судово-медичний експерт видав лікарське свідоцтво про смерть: важка поліорганна недостатність, набряк головного мозку й легень, захворювання лімфи, дистрофічні зміни печінки й селезінки, захворювання серця", – йдеться в повідомленні.

Слідів насильницької смерті під час огляду місця події поліція не виявила.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі встановлюють всі обставини, опитують свідків та родичів померлого.

"Наразі триває судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті", – додали в Нацполіції.

Нагадаємо, у Смілі на Черкащині дворічний хлопчик помер від рук вітчима.

слідство трагедія Нацполіція Рівненська область смерть дитини підліток
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