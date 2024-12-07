На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом

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Інцидент стався вчора, 6 грудня, в одному із приватних житлових будинків у селищі Квасилів Рівненського району. До обласної лікарні госпіталізували двох чоловіків і дівчину

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Відомо, що через отруєння чадним газом в реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні ушпиталили чоловіків 1966 і 1990 років народження та дівчину 2006 року народження.

Зазначається, що підрозділи ДСНС до виклику не залучалися.

Нагадаємо, в селищі Лугини Коростенського району, що на Житомирщині, через отруєння чадним газом загинули чотири людини.