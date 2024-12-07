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07 декабря 2024, 16:48

В Ровенской области три человека отравились угарным газом

07 декабря 2024, 16:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Инцидент произошел вчера, 6 декабря, в одном из частных жилых домов в поселке Квасилов Ровенского района. В областную больницу госпитализировали двух мужчин и девушку

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что из-за отравления угарным газом в реанимационное отделение Ровенской областной клинической больницы госпитализировали мужчин 1966 и 1990 годов рождения и девушку 2006 года рождения.

Отмечается, что подразделения ГСЧС к вызову не привлекались.

Напомним, в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли четыре человека.

госпитализация отравление ГСЧС ЧП Ровенская область реанимация угарный газ
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