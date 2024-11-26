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Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В приватному будинку стався груповий нещасний випадок – загинули чотири людини, серед яких підліток. Ознак пожежі в будинку не було.

За попередньою інформацією, трагедія сталася через отруєння чадним газом.

Усі обставини події наразі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, це вже другий груповий випадок, що стався цьогоріч на території Житомирщини з цієї причини. У лютому від отруєння чадним газом загинули семеро чоловіків, у селі Великі Низгірці Бердичівського району.