Мешканець Буковини врятував із палаючого будинку 6 дітей та їхніх батьків

фото: ДСНС України у Чернівецькій області

Пожежа, яка могла забрати життя цілої родини, сталася сьогодні, 5 грудня, у селі Селятин Вижницького району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Місцевий житель, 33-річний Юрій Горбан помітив дим у будинку сусідів і кинувся на допомогу. Він переліз через паркан, вибив двері та почав рятувати родину.

"Попри небезпеку, чоловік почав виносити дітей: наймолодшому з них було лише кілька місяців (2024 року народження), а найстаршому — 12 років (2011 року народження). Врятувавши шістьох дітей, Юрій повернувся до палаючого будинку за їхніми батьками — жінкою 1994 року народження та чоловіком 2002 року народження", — йдеться в повідомленні.

Пожежа повністю знищила будинок. Однак завдяки сміливості Юрія Горбана трагедії вдалося уникнути. Попередньо, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, вночі 2 грудня у Білій Церкві на Київщині сталася пожежа в будинку. Двох людей врятували, а ще 20 – евакуювали.