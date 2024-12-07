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07 грудня 2024, 09:22

В Івано-Франківську горів виш

07 грудня 2024, 09:22
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Вчора, 6 грудня, в одному з вищих навчальних закладів Івано-Франківська сталася пожежа. Вогонь охопив актовий зал

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.

Відомо, що близько 16:45 на п'ятому поверсі будівлі інституту виникла пожежа.

"Вогонь охопив площу в 10 м² в актовому залі. Оперативні дії рятувальників дозволили вже о 17:02 повністю ліквідувати вогонь та запобігти його поширенню на інші частини будівлі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасили 43 рятувальники та дев'ять одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада на вулиці Проскурівській у Хмельницькому спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі колишнього музичного коледжу імені В.І. Заремби. Поліція підозрює підпал.

ліквідація пожежа Івано-Франківськ вогонь рятувальники ДСНС виш
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