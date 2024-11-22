В Ровенской области легковушка врезалась в грузовик: погиб 21-летний водитель

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Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 22 ноября, в селе Шлях Ровенского района. Молодой водитель BMW погиб на месте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 00:10 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" столкнулись автомобиль BMW и грузовик MAN. Предварительно, легковушка выехала на полосу встречного движения.

"В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте: медики лишь констатировали смерть", — говорится в сообщении.

За рулем BMW находился 21-летний житель села Точевики Острожской общины. Грузовиком MAN управлял 46-летний житель Волынской области.

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее правоохранители разыскали и задержали 24-летнего жителя города Вараш, который совершил смертельное ДТП и покинул место происшествия.