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Правоохоронцю, який у Херсоні на службовому авто спричинив смертельну ДТП, повідомили про підозру

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Аварія сталася наприкінці вересня цього року. Правоохоронець, рухаючись на службовій машині по другорядній дорозі, на нерегульованому перехресті не поступився дорогою легковику, який їхав по головній. Внаслідок зіткнення водій легковика, житель Херсона, отримав численні травми і загинув на місці.

Поліцейському висунули підозру. Йому загрожує до 8 років вʼязниці.

Нагадаємо, вночі 20 листопада на Київщині Volkswagen врізався у вантажівку. Водій легковика від отриманих травм загинув на місці.