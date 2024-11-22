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22 листопада 2024, 03:50

Поліція затримала рівнянина, який на смерть збив пішохода та втік із місця ДТП

22 листопада 2024, 03:50
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці розшукали та затримали 24-річного жителя міста Вараш, який вчинив смертельну ДТП та залишив місце події. Хлопцю оберуть запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

Під колесами автівки молодика загинув 60-річний житель села Суховоля Вараського району.

"Чоловік зізнався та пояснив, що втік, бо злякався. Автомобіль "Hyundai" із характерними для ДТП пошкодженнями, вилучили", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення 24-річному водію про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 19 листопада в селі Суховоля Вараського району. Пішохід загинув на місці, а водій втік із місця аварії.

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