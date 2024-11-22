21 листопада 2024

Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України

Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...