На Волині кросовер збив пішохода: чоловік помер
Смертельна аварія трапилася 20 листопада на автодорозі у селі Заріччя Володимирського району. Від отриманих травм пішохід загинув
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, пішохода збив автомобіль Hyundai Santa Fe. Попередньо, потерпілий переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.
"Внаслідок ДТП пішохід загинув. Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий", — йдеться в повідомленні.
Загиблим виявився 66-річний житель Зарічанської громади. За кермом автівки перебував 41-річний мешканець Володимира.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Слідчі з’ясовують усі обставини летальної ДТП.
Нагадаємо, у місті Радехів Шептицького району вантажівка на смерть переїхала пішохода. Водій втік.