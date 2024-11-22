У Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП

фото: поліція

Правоохоронці Рівненщини розшукали чоловіка, який збив на дорозі жінку та втік з місця ДТП, залишивши її помирати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненщини.

Дорожня пригода сталася у Рівному 20 листопада ввечері.Правоохоронці отримали повідомлення, що по вулиці Млинівській на дорозі виявлено травмовану жінку, однак поруч жодного транспортного засобу не було.

Медикам не вдалося врятувати життя 57-річної рівнянки, яка постраждала внаслідок ДТП. Вона орієнтовно через 2 години померла у лікарні

Через деякий час правоохоронці встановили автомобіль, причетний до ДТП, це вантажівка "MAN". Рівненські поліцейські зупинили транспортний засіб на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Ставище Житомирської області вчора, 21 листопада близько 3 години ночі.

Водій вантажівки запевняє, що не бачив жінки і не відчув, що наїхав на неї.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали та затримали 24-річного жителя міста Вараш, який вчинив смертельну ДТП та залишив місце події. Хлопцю оберуть запобіжний захід.