05:15  22 листопада
На Запоріжжі Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян на полігоні
14:22  22 листопада
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутат Сергій Батрин отримав довічне
01:14  22 листопада
На Буковині судитимуть групу молодиків, які викрали та знущалися над 20-річним хлопцем
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2024, 16:36

У Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП

22 листопада 2024, 16:36
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Рівненщини розшукали чоловіка, який збив на дорозі жінку та втік з місця ДТП, залишивши її помирати

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненщини.

Дорожня пригода сталася у Рівному 20 листопада ввечері.Правоохоронці отримали повідомлення, що по вулиці Млинівській на дорозі виявлено травмовану жінку, однак поруч жодного транспортного засобу не було.

Медикам не вдалося врятувати життя 57-річної рівнянки, яка постраждала внаслідок ДТП. Вона орієнтовно через 2 години померла у лікарні

Через деякий час правоохоронці встановили автомобіль, причетний до ДТП, це вантажівка "MAN". Рівненські поліцейські зупинили транспортний засіб на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Ставище Житомирської області вчора, 21 листопада близько 3 години ночі.

Водій вантажівки запевняє, що не бачив жінки і не відчув, що наїхав на неї.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розшукали та затримали 24-річного жителя міста Вараш, який вчинив смертельну ДТП та залишив місце події. Хлопцю оберуть запобіжний захід.

ДТП Рівне аварія смертельна ДТП
На Волині кросовер збив пішохода: чоловік помер
22 листопада 2024, 15:35
Смертельна ДТП у Херсоні: правоохоронцю-винуватцю оголосили підозру
22 листопада 2024, 14:16
У передмісті Житомира зіткнулися легковики: серед травмованих – дві дитини
22 листопада 2024, 07:46
Всі новини »
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Торнадо-С": загинула жінка, є постраждалі
22 листопада 2024, 17:25
У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка дроном: потерпілого ушпиталили
22 листопада 2024, 17:15
Служба розшуку Червоного Хреста продовжує допомагати на Харківщині
22 листопада 2024, 17:10
У Житомирі переселенка з Донеччини отримала 15 років в'язниці за державну зраду
22 листопада 2024, 16:57
На Донеччині росіяни вбили мирного жителя, поранені 7 людей
22 листопада 2024, 16:25
Росія атакувала Дніпро ракетним комплексом "Кєдр", ― ГУР
22 листопада 2024, 16:00
На Житомирщині затримали дезертира, який привласнив волонтерські гроші
22 листопада 2024, 15:56
На Волині кросовер збив пішохода: чоловік помер
22 листопада 2024, 15:35
Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на тролейбус у Херсоні
22 листопада 2024, 15:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »