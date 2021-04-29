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29 квітня 2021, 08:11 105

У Рівному "терористи захопили" будівлю ОДА: силовики провели навчання

29 квітня 2021, 08:11 105
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До навчань були задіяні також і рятівники з ДСНС
До навчань були задіяні також і рятівники з ДСНС
Фото: з відкритих джерел
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У Рівному пройшли антитерористичні навчання: за легендою терористи нібито захопили будівлю ОДА. Протидіяти терористам мали співробітники СБУ, Нацгвардії та поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Протидіяли терористам бійці Управління СБУ в Рівненській області, Нацгвардія та Поліція Рівненської області, а також Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Впевнений: ми зможемо протидіяти будь-якому ворогу", - повідомив Коваль.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

СБУ терористи рятувальники Рівне навчання правоохоронці

 
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