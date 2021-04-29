У Рівному "терористи захопили" будівлю ОДА: силовики провели навчання
У Рівному пройшли антитерористичні навчання: за легендою терористи нібито захопили будівлю ОДА. Протидіяти терористам мали співробітники СБУ, Нацгвардії та поліції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Протидіяли терористам бійці Управління СБУ в Рівненській області, Нацгвардія та Поліція Рівненської області, а також Головне управління ДСНС у Рівненській області.
Впевнений: ми зможемо протидіяти будь-якому ворогу", - повідомив Коваль.
Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.
Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.
Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.