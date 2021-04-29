У Рівному "терористи захопили" будівлю ОДА: силовики провели навчання

До навчань були задіяні також і рятівники з ДСНС

До навчань були задіяні також і рятівники з ДСНС

Фото: з відкритих джерел

У Рівному пройшли антитерористичні навчання: за легендою терористи нібито захопили будівлю ОДА. Протидіяти терористам мали співробітники СБУ, Нацгвардії та поліції.

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