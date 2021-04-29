В Ровно "террористы захватили" здание ОГА: силовики провели учения

К учениям были задействованы также и спасатели из ГСЧС

К учениям были задействованы также и спасатели из ГСЧС

Фото: из открытых источников

В Ровно прошли антитеррористические учения: по легенде террористы якобы захватили здание ОГА. Противодействовать террористам должны были сотрудники СБУ, Нацгвардии и полиции.

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