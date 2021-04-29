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29 апреля 2021, 08:11 30

В Ровно "террористы захватили" здание ОГА: силовики провели учения

29 апреля 2021, 08:11 30
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К учениям были задействованы также и спасатели из ГСЧС
К учениям были задействованы также и спасатели из ГСЧС
Фото: из открытых источников
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В Ровно прошли антитеррористические учения: по легенде террористы якобы захватили здание ОГА. Противодействовать террористам должны были сотрудники СБУ, Нацгвардии и полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Противодействовали террористам бойцы Управления СБУ в Ровенской области, Нацгвардия и Полиция Ровенской области, а также Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Уверен: мы сможем противодействовать любому врагу",-сообщил Коваль.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

СБУ террористы обучение Ровно правоохранители спасатели

 
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