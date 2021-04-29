В Ровно "террористы захватили" здание ОГА: силовики провели учения
В Ровно прошли антитеррористические учения: по легенде террористы якобы захватили здание ОГА. Противодействовать террористам должны были сотрудники СБУ, Нацгвардии и полиции.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Ровенской ОГА Виталия Коваля.
Противодействовали террористам бойцы Управления СБУ в Ровенской области, Нацгвардия и Полиция Ровенской области, а также Главное управление ГСЧС в Ровенской области.
Уверен: мы сможем противодействовать любому врагу",-сообщил Коваль.
Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони, резервистов будут готовить к защите государственной границы.
Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине.
Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.