Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу"
"Слуги народу" не дотрималися гендерних квот
"Слуги народу" не дотрималися гендерних квот
на Рівненщині Здолбунівська міська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від «Слуги народу» на вибори до Здолбунівської міської ради.
Про це у Facebook повідомила Олена Діденко, пише RegioNews.
Причина відмови - порушена гендерна квота: в першій п‘ятірці чотири чоловіки та лише одна жінка", - пояснила Діденко.
Здолбунівська міська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу". Причина - порушена гендерна квота: в першій п‘ятірці чотири чоловіка та лише одна жінка...Опубліковано Оленою Діденко Четвер, 24 вересня 2020 р.
Нагадаємо, учора ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів на місцевих виборах-2020.
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