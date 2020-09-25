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25 вересня 2020, 10:38 9

Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу"

25 вересня 2020, 10:38 9
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"Слуги народу" не дотрималися гендерних квот
"Слуги народу" не дотрималися гендерних квот
Фото: скрін відео
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на Рівненщині Здолбунівська міська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від «Слуги народу» на вибори до Здолбунівської міської ради.

Про це у Facebook повідомила Олена Діденко, пише RegioNews.

Причина відмови - порушена гендерна квота: в першій п‘ятірці чотири чоловіки та лише одна жінка", - пояснила Діденко.

Здолбунівська міська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу". Причина - порушена гендерна квота: в першій п‘ятірці чотири чоловіка та лише одна жінка...

Опубліковано Оленою Діденко Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, учора ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів на місцевих виборах-2020.

квоти Слуга народа Рівне комісія ТВК реєстрація
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