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24 вересня 2020, 20:17 7

У "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів

24 вересня 2020, 20:17 7
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Зараз партія працює в турборежимі на місцевих виборах
Зараз партія працює в турборежимі на місцевих виборах
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Партія "Слуга народу" стратегічно програла дуже багато часу у підготовці кандидатів до місцевих рад та кандидатів в мери.

Про це заявив в ефірі телеканалу Zik нардеп Олександр Качура, передає RegioNews.

"Якщо говорити про кандидатів, я, на жаль не беру участь у формуванні цих списків…Я вважаю, що стратегічно програно дуже багато часу, тому що нам потрібно було готувати кандидатів і до місцевих рад, і кандидатів в мери ще влітку минулого року…", - сказав Качура.

Він додав, що наразі у партії турборежим продовжується, "але тільки вже у місцевих виборах".

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" пояснили, чому змінили кандидатів на виборах до Київради.

вибори Слуга народа партія Місцеві вибори Кандидат
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