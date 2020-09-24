У "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів

Про це заявив в ефірі телеканалу Zik нардеп Олександр Качура, передає RegioNews.

"Якщо говорити про кандидатів, я, на жаль не беру участь у формуванні цих списків…Я вважаю, що стратегічно програно дуже багато часу, тому що нам потрібно було готувати кандидатів і до місцевих рад, і кандидатів в мери ще влітку минулого року…", - сказав Качура.