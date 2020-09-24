У "Слузі народу" назвали головну помилку партії у підготовці до місцевих виборів
Зараз партія працює в турборежимі на місцевих виборах
Зараз партія працює в турборежимі на місцевих виборах
Партія "Слуга народу" стратегічно програла дуже багато часу у підготовці кандидатів до місцевих рад та кандидатів в мери.
Про це заявив в ефірі телеканалу Zik нардеп Олександр Качура, передає RegioNews.
"Якщо говорити про кандидатів, я, на жаль не беру участь у формуванні цих списків…Я вважаю, що стратегічно програно дуже багато часу, тому що нам потрібно було готувати кандидатів і до місцевих рад, і кандидатів в мери ще влітку минулого року…", - сказав Качура.
Він додав, що наразі у партії турборежим продовжується, "але тільки вже у місцевих виборах".
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" пояснили, чому змінили кандидатів на виборах до Київради.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ