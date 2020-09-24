ЗеГеографи: на Миколаївщині "слуги" розмістили борд із девізом для херсонців

Трохи сплутали області

Трохи сплутали області

Фото: Анна Цимбал

У місті Очакові, що знаходиться в Миколаївській області зявилась зовнішня реклама правлячої партії "Слуга народу" із девізом "Херсонщина - це ти!".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію місцевих жителів у Facebook.

Так, фото бордів опублікувала жителька Миколаїва Анна Цимбал. Знак політичної сили замальований, але здогадатись чия це реклама не важко.

В соцмережі одразу почали коментувати такий казус: "Той момент, коли пунктирна лінія розмежування Миколаївської та Херсонської областей зрушила у бік Миколаєва)) Повертаємося до Херсонської губернії, вони напевно щось знають", - пише один із коментаторів.

"Або в когось з географією погано, або просто туплять", - додає інший.

Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.