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25 сентября 2020, 10:38 5

Здолбуновская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа"

25 сентября 2020, 10:38 5
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"Слуги народа" не соблюли гендерных квот
"Слуги народа" не соблюли гендерных квот
Фото: скрин видео
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На Ровенщине Здолбуновская городская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от «Слуги народа» на выборы в Здолбуновский городской совет.

Об этом в Facebook сообщила Елена Диденко, пишет RegioNews.

Причина отказа - нарушена гендерная квота: в первой пятерке четыре мужчины и только одна женщина", - пояснила Диденко.

Здолбуновская городская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа". Причина - нарушена гендерная квота: в первой пятерке четыре мужчины и лишь одна женщина...

Опубликовано Еленой Диденко Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, вчера ЦИК утвердил цвет и форму бюллетеней на местных выборах-2020.

квоты Слуга народа Ровно комиссия ТИК регистрация
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