Здолбуновская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа"
"Слуги народа" не соблюли гендерных квот
"Слуги народа" не соблюли гендерных квот
На Ровенщине Здолбуновская городская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от «Слуги народа» на выборы в Здолбуновский городской совет.
Об этом в Facebook сообщила Елена Диденко, пишет RegioNews.
Причина отказа - нарушена гендерная квота: в первой пятерке четыре мужчины и только одна женщина", - пояснила Диденко.
Здолбуновская городская ТИК отказала в регистрации всех кандидатов от "Слуги народа". Причина - нарушена гендерная квота: в первой пятерке четыре мужчины и лишь одна женщина...Опубликовано Еленой Диденко Четверг, 24 сентября 2020 г.
Напомним, вчера ЦИК утвердил цвет и форму бюллетеней на местных выборах-2020.
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