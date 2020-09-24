Місцеві вибори: ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів

Цього року бюлетені будуть декількох кольорів залежно від рівня виборів

Цього року бюлетені будуть декількох кольорів залежно від рівня виборів

Фото: cvk.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Як зазначили в Комісії, їх треба було затвердити до 24 вересня включно згідно з календарним планом виборів.

Також ЦВК прийняла рішення про колір бюлетенів:

блакитний колір - вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений колір - вибори депутатів районної ради;

світло-жовтий колір - вибори депутатів міської ради;

світло-сірий колір - вибори депутатів районної у місті ради;

кремовий колір - вибори депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір - вибори сільського, селищного, міського голови.

Бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про проведення виборів на карантині, документ прописує особливості голосування громадян, що перебувають на самоізоляції або в обсервації.