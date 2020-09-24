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24 вересня 2020, 18:21 5

Місцеві вибори: ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів

24 вересня 2020, 18:21 5
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Цього року бюлетені будуть декількох кольорів залежно від рівня виборів
Цього року бюлетені будуть декількох кольорів залежно від рівня виборів
Фото: cvk.gov.ua
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Центральна виборча комісія затвердила форму і колір бюлетенів на місцеві вибори.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Як зазначили в Комісії, їх треба було затвердити до 24 вересня включно згідно з календарним планом виборів.

Також ЦВК прийняла рішення про колір бюлетенів:

  • блакитний колір - вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;
  • світло-зелений колір - вибори депутатів районної ради;
  • світло-жовтий колір - вибори депутатів міської ради;
  • світло-сірий колір - вибори депутатів районної у місті ради;
  • кремовий колір - вибори депутатів сільської, селищної ради;
  • світло-рожевий колір - вибори сільського, селищного, міського голови.

Бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про проведення виборів на карантині, документ прописує особливості голосування громадян, що перебувають на самоізоляції або в обсервації.

голосування ЦВК Місцеві вибори Постанова бюлетень
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