"Слуги народу" в Харкові не проходять в міськраду - джерело

Партія не долає 5% бар'єр

Партія не долає 5% бар'єр

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними внутрішнього соціологічного дослідження, проведеного партією "Слуга народу", стало відомо, що на найближчих місцевих виборах місцева організація партії не подолає 5% бар'єр і не зможе потрапити до харківської міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на свої джерела.

На даний момент в штабі партії зайняті розробкою антикризової стратегії, щоб хоч якось збільшити рейтинги та врятувати ситуацію.

Раніше повідомлялося, що першим номером команди "Слуги народу" в Харкові є нинішній голова ОДА Олексій Кучер, який йтиме на мерські вибори. Також у списку - Тетяна Єгорова-Луценко, Віктор Суботін, Роман Семенуха, Сергій Григоров, Вікторія Алєксєйчук та Сергій Федченко.

Нагадаємо, що на посаду міського голови Харкова висунули свої кандидатури Геннадій Кернес і Михайло Добкін, а також оприлюднена перша п'ятірка списку партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".