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13 серпня 2020, 14:44 2

На Рівненщині вилучили бурштину на два мільйони гривень

13 серпня 2020, 14:44 2
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Сьогодні, 13 серпня слідчими СУ ГУНП в області, в рамках кримінального провадження за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами проведено 6 обшуків.

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області.

Зокрема, обшуки пройшли в комерційних приміщеннях одного з підприємств на території м. Дубровиця, де фігуранти облаштували цех для промислової обробки сонячного каміння, а також в помешканнях осіб, які перевіряються на причетність до вчинення злочину, на території Сарненського району Рівненської області.

В ході обшуків вилучено бурштин-сирець та бурштин оброблений, загальною вагою 203 кг, та 9 одиниць обладнання для обробки сонячного каміння.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, 1 липня У Житомирській області конфіскували майже 10 тонн бурштину

обшуки кримінальна справа поліція Рівне бурштин
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