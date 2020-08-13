На Рівненщині вилучили бурштину на два мільйони гривень

Правоохоронці виявили 203 кілограми дорогоцінного каміння

Правоохоронці виявили 203 кілограми дорогоцінного каміння

Сьогодні, 13 серпня слідчими СУ ГУНП в області, в рамках кримінального провадження за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами проведено 6 обшуків.

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області.

Зокрема, обшуки пройшли в комерційних приміщеннях одного з підприємств на території м. Дубровиця, де фігуранти облаштували цех для промислової обробки сонячного каміння, а також в помешканнях осіб, які перевіряються на причетність до вчинення злочину, на території Сарненського району Рівненської області.

В ході обшуків вилучено бурштин-сирець та бурштин оброблений, загальною вагою 203 кг, та 9 одиниць обладнання для обробки сонячного каміння.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, 1 липня У Житомирській області конфіскували майже 10 тонн бурштину