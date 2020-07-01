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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 12:00 10

У Житомирській області конфіскували майже 10 тонн бурштину

01 липня 2020, 12:00 10
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Його вартість складає понад 12,5 мільйона гривень
Його вартість складає понад 12,5 мільйона гривень
Фото: Нацполіція
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У Житомирській області на користь держави було конфісковано 9,2 тонни бурштину, який раніше СБУ вилучила на підпільних промислових комплексах з нелегальної обробки коштовного каміння.

Про це повідомляє місцеве видання "Рупор Житомира", передає RegioNews.

Нелегальний бурштин співробітники СБУ вилучили в лютому і травні минулого року під час обшуків у фігурантів кримінального провадження в Одеській та Київській областях.

Особи, що причетні до організації нелегального бізнесу, судом були визнані винними за ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вилучили розфасований за фракціями бурштин-сирець, оброблений камінь і готові вироби, а також майже два десятки верстатів для різки та огранки каменю.

Призначена слідчими СБУ гемологічна експертиза визначила сумарну вартість вилученого бурштину і виробів із нього на понад 12,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Ухвалою Корольовського районного суду Житомира вилучений бурштин було конфісковано у дохід держави.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція вилучила партію бурштину вартістю 1,2 млн доларів.

партія кримінальна справа поліція бурштин Житомирська область
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