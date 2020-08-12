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12 серпня 2020, 17:18

У виборчих комісіях Рівненщини будуть представники Циганської та Піратської партій

12 серпня 2020, 17:18
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Оприлюднили персональний склад тервиборчкомів Рівненщини
Оприлюднили персональний склад тервиборчкомів Рівненщини
Фото: Opinion
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Центральна виборча комісія сформувала обласну, районні та міські територіальні виборчі комісії Рівненської області.

Відповідну постанову оприлюднено на сайті ЦВК, пише RegioNews.

До складу Рівненської обласної територіальної виборчої комісії ввійшов Грезенталь Анатолій Васильович, представник політичної партії "Циганська партія України", а до складу Рівненської районної ТВК - Потолов Михайло Григорович, представник Політичної партії "Піратська Партія України".

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області.

ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області.

ЦВК оприлюднила персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

Рівне тервиборчком партїї вибори ЦВК
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