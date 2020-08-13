На Ровенщине изъяли янтаря на два миллиона гривен

Правоохранители обнаружили 203 килограмма драгоценных камней

Правоохранители обнаружили 203 килограмма драгоценных камней

Сегодня, 13 августа следователями СУ ГУНП в области, в рамках уголовного производства по факту приобретения, хранения и переработки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами проведено 6 обысков.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ровенской области.

В частности, в обыски прошли в коммерческих помещениях одного из предприятий на территории г. Дубровица, где фигуранты оборудовали цех для промышленной обработки солнечного камня, а также в квартирах лиц, которые проверяются на причастность к совершению преступления, на территории Сарненского района Ровенской области.

В ходе обысков изъят янтарь-сырец и янтарь обработанный, общим весом 203 кг, и 9 единиц оборудования для обработки солнечного камня.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия.

Напомним, 1 июля В Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря