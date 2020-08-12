На Закарпатті четверо нардепів створили нову політсилу

Скоро стане відомо про усіх членів команди

Скоро стане відомо про усіх членів команди

Роберт Горват / Facebook

Як повідомляє RegioNews, про це написав у Facebook нардеп VIII та IX скликань Роберт Горват.

"Так, друзі, це правда: ми створили партію "Рідне Закарпаття". Разом із народними депутатами Василем Петьовкою, Валерієм Лунченком і Владіславом Поляком ми увійшли до Політради партії", - написав він.

Горват додав, що зараз вони формують команди кандидатів-патріотів до рад усіх рівнів – від об’єднаних громад до Закарпатської обласної ради.

"Без сумнівів, станемо потужною регіональною силою, яка не залежить ні від олігархів, ні від київських партійних босів. Зараз - вдалий момент для розвитку області. Децентралізація зробила місцеве самоврядування сильнішим, керівники на місцях мають більше ресурсів і можливостей. Але потрібно працювати разом. Щоб "штовхати" важливі проєкти й ідеї, треба мати підтримку однодумців на всіх рівнях. І в ОТГ чи Ужгородській мерії, і в районній раді, і в обласній, і в парламенті. Всюди має працювати команда сильних управлінців, патріотів краю, які тут живуть і люблять свою землю. Ми таку потужну команду створюємо. Приєднуйтеся!" - закликав він.

Горват повідомив, що скоро його команда представить людей, які підуть на вибори від політичної партії.

Нагадаємо, в Ужгороді представили членів "Команди Андрія Балоги".