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12 серпня 2020, 13:28 6

На Закарпатті четверо нардепів створили нову політсилу

12 серпня 2020, 13:28 6
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Скоро стане відомо про усіх членів команди
Скоро стане відомо про усіх членів команди
Роберт Горват / Facebook
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Четверо закарпатських народних депутатів створили нову політичну силу, яка має назву «Рідне Закарпаття».

Як повідомляє RegioNews, про це написав у Facebook нардеп VIII та IX скликань Роберт Горват.

"Так, друзі, це правда: ми створили партію "Рідне Закарпаття". Разом із народними депутатами Василем Петьовкою, Валерієм Лунченком і Владіславом Поляком ми увійшли до Політради партії", - написав він.

Горват додав, що зараз вони формують команди кандидатів-патріотів до рад усіх рівнів – від об’єднаних громад до Закарпатської обласної ради.

"Без сумнівів, станемо потужною регіональною силою, яка не залежить ні від олігархів, ні від київських партійних босів. Зараз - вдалий момент для розвитку області. Децентралізація зробила місцеве самоврядування сильнішим, керівники на місцях мають більше ресурсів і можливостей. Але потрібно працювати разом. Щоб "штовхати" важливі проєкти й ідеї, треба мати підтримку однодумців на всіх рівнях. І в ОТГ чи Ужгородській мерії, і в районній раді, і в обласній, і в парламенті. Всюди має працювати команда сильних управлінців, патріотів краю, які тут живуть і люблять свою землю. Ми таку потужну команду створюємо. Приєднуйтеся!" - закликав він.

Горват повідомив, що скоро його команда представить людей, які підуть на вибори від політичної партії.

Нагадаємо, в Ужгороді представили членів "Команди Андрія Балоги".

вибори політика партія Закарпаття Кандидат
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