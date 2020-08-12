Чинний мер Нововолинська йтиме на вибори від "Слуги народу"

На минулих виборах Віктор Сапожніков балотувався від блоку Петра Порошенка

На минулих виборах Віктор Сапожніков балотувався від блоку Петра Порошенка

Фото: Таблоїд Волинь

Про це в інтерв'ю виданню "ВолиньПравда" розповів очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, пише RegioNews.

Це дуже порядна людина. Я його особисто підтримую і як спеціаліста, і як порядну людину. І ті, хто за своє життя жодної собачої будки не збудували, ті "народні" і всі інші, не можуть навіть з ним на одному рівні стояти, тим більше, критикувати його", - розповів Погуляйко.

Юрій Погуляйко також зазначив, що особисто не займається виборчою кампанію "Слуги народу", але сказав, що з ним радяться:

Особисто не займаюся, тому що не маю часу, та й не можу цим займатися. Займаються люди, які в цьому досвідчені. Я можу порадити людей, запропонувати кандидата в мери. Моєю думкою цікавляться, зі мною радяться.

Нагадаємо, у рекламному проморолику до виборів "Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів .