Місцеві вибори призначили з урахуванням нового поділу на райони – ЦВК

Вибори депутатів призначені в усіх 24 областях України

Вибори депутатів призначені в усіх 24 областях України

Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня, перші вибори депутатів до сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних та міських голів.

Про це пише Regionews з посиланням на ЦВК.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на підставі постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів та розпоряджень Кабінету міністрів про визначення територій об’єднаних територіальних громад.

Крім того, ЦВК звернулася до комітету Верховної Ради та Міністерства розвитку громад і територій, щоб отримати роз’яснення щодо виборів депутатів районних рад, оскільки на думку членів комісії, існує правова невизначеність щодо призначення перших виборів депутатів районних рад.

Нагадаємо, ЦВК спростила правила визначення виборчої адреси громадян.

Також спікер Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах.