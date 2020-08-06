Місцеві вибори на Рівненщині. Хто проти "Слуги народу"

До виборів мера у Рівному лишилося менше трьох місяців. І хоч остаточний перелік ймовірних кандидатів на посаду міського голови ще не відомий. Список основних претендентів вже остаточно сформувався

До виборів мера у Рівному лишилося менше трьох місяців. І хоч остаточний перелік ймовірних кандидатів на посаду міського голови ще не відомий. Список основних претендентів вже остаточно сформувався

Схоже, що чинний міський голова Володимир Хомко зійшов з дистанції і не буде приймати участь у цих виборах, задовільнившись трьома термінами на посаді мера. А це означає, що шанси на перемогу мають усі претенденти.

Хто і як готується отримувати довіру виборців восени цього року розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

Юрій Вознюк – кандидат з підтримкою місцевих бізнесменів

Депутатом Рівненської міської ради Юрій Вознюк став у 2010 році за списком партії "Фронт змін". У 2012 році став народним депутатом України здобувши перемогу на 153-му мажоритарному окрузі, як висуванець "Батьківщини". На позачергових виборах до парламенту у 2014 році підтвердив свою перемогу на тому ж окрузі, але вже у складі партії "Народний фронт". Мандат нардепа втратив в результаті виборів минулого року, програвши вибори висуванцю партії "Слуга народу" Роману Іванісову.

На фото: Юрій Вознюк

Юрій Вознюк має чималий політичний досвід, зв’язки і матеріальний ресурс. Повний набір інструментів успішного політика, який дозволяє лишатись більш-менш незалежним від місцевих впливів. Наскільки це взагалі можливо у сучасній Україні. На ці вибори він йде від партії "За майбутнє" Ігоря Палиці.

Також за списком партії "За майбутнє" до Рівненської міської ради піде відомий рівненський бізнесмен, співвласник телеканалу "Рівне 1" Мар’ян Года. А це означає, що найрейтинговіший місцевий телеканал буде головною інформаційною зброєю Вознюка у боротьбі за крісло мера. Додайте сюди можливість потрапляти на центральний телеканал "1+1" Коломойського та чималий особистий фінансовий ресурс і ви отримаєте серйозного претендента. Тим більше, як стверджуються поінформовані джерела, кандидатура Юрія Вознюка задовольняє рівненських бізнесменів та забудовників, котрі не бажають перемоги на виборах Віктора Шакирзяна, який є креатурою власника ЖК "На щасливому" Романа Куриса.

Віктор Шакирзян – без партії та з рейтингом

Безперечно Віктор Шакирзян нині є лідером рейтингів. За даними соціології у власника компанії "Західтрансбуд" зараз найвища підтримка електорату, якщо не брати до уваги нинішнього мера Володимира Хомка. Цьому є кілька пояснень. Перше – масована інформаційна компанія Шакирзяна, яка розпочалась три місяці тому. За цей час потенційний кандидат в мери пройшов шлях від ноунейма з нульовим рейтингом, до одного з лідерів виборчих перегонів. Його прізвище лунає на радіо, випуски новин не обходяться без сюжетів про діяльність пана Віктора. Агітаційні намети стоять у всіх куточках міста, а його "волонтери" роздають захисні маски та газети. А ще у Віктора Шакирзяна є багато сильних сторін: фінансовий та медійний ресурси. Під вибори Роман Курис, який підтримує цього кандидата, купив телеканал "Ритм", рекламну агенцію, яка є співвласником низки інформаційних сайтів і якій належить до сотні бігбордів у Рівному.

На фото: Віктор Шакірзян

Є у Віктора Шакирзяна й слабкі сторони. Головна з них, це відсутність партійного прапора на цих вибори. Адже за Виборчим кодексом, у містах де кількість виборців більша ніж 90 тисяч, всі кандидати мають бути висуванцями політичних партій. Спочатку вважалось що Шакирзян йтиме від партії "Слуга народу". Потім ширились чутки, що він піде під прапором "Європейської солідарності". Наразі ж, з упевненістю 99,9% можна стверджувати, що цього не станеться. Кандидатом від "слуг" стане голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. А в "ЄС" наразі є чотири кандидатури, і серед них немає прізвища Шакирзян. Інші серйозні, для нашого регіону, партійні прапори теж зайняті: "Свобода", "Батьківщина" і "Голос" теж мають свої кандидатів. Залишається брати прапор менш відомої партії. Зважаючи на нинішній рейтинг кандидата можна пробувати завезти ще й кілька депутатів до міської ради, спроектувавши особистий рейтинг Шакирзяна на партію від якої він йтиме на вибори.

Олег Осуховський – свій серед чужих

Партія "Свобода" висуватиме в мери Олега Осуховського, який тричі перемагав у Рівному. Щоправда у інших виборах. Спочатку на виборах до Рівненської обласної ради у 2010 році. Потім двічі виграв мажоритарку до Верховної ради у 2012 та 2014 роках. Але, поступився висуванцю "Слуги народу" на дострокових виборах до парламенту у минулому році.

На фото: Олег Осуховський

Тим не менш експерти вважають, що висування Осуховського на посаду міського голови – це помилка соратників Олега Тягнибока. Осуховський львів’янин, а рівняни навряд чи оберуть очільником свого міста "чужого". Одна справа голосувати за кандидата у депутати, інша – за міського голову.

Щоправда варіанти завжди є. Якщо Осуховський зможе пройти у другий тур з кандидатом від "Слуги народу" то є висока ймовірність того, що патріотичний електорат мобілізується, щоб не дати перемогти висуванцю партії Зеленського.

Віталій Коваль – "слуга" з примарними шансами на перемогу

На фото: Віталій Коваль

Нинішній голова Рівненської обласної державної адміністрації має дуже примарні шанси на перемогу. Експерти прогнозують, що на цих виборах міського голови висуванець "Слуги народу" може навіть не вийти у другий тури виборів. І тому є відразу кілька причин. Перша і головна – це стрімко падаючий рейтинг партії "Слуга народу" та самого Володимира Зеленського. Друга причина – це невдоволення місцевого бізнесу і політичних еліт, яка вже перетворилося в "партизанську війну" проти цієї політичної групи. Головна і мабуть єдина причина – з появою Коваля у кріслі керівника області на Рівненщині з’явились фірми, які виграють і отримують переважну більшість всіх тендерних контрактів. Як стверджуються проінформовані джерела, ці фірми зареєстровані в Дніпропетровській області і можуть бути пов’язані з Ігорем Коломойським.

"Європейська солідарність" і повна невизначеність

На сьогоднішній день ще невідомо хто піде під прапором партії Порошенка на вибори мера у Рівному. Наразі обговорюється три кандидатури: керівник клініки "Бейбі Док", екс-командир медичної служби 130-го розвідувального батальйону, ветеран АТО Юрій Поліщук, директор Торговельного центру "Залата плаза" Олександр Оверчук та журналіст і керівник обласної організації "ЄС" Віталій Гайдукевич.

Будь-який з кандидатів від "ЄС" є серйозним претендентом на перемогу, тим більше, що партійного рейтингу може цілком вистачити для проходження у другий тур. А от його результати залежатимуть від того, з ким доведеться боротись у цьому другому турі. Ідеальній спаринг-партнер для висуванця "ЄС" є кандидат від "Слуги народу". В інших випадках, можуть бути питання…

Галина Кульчинська – з рейтингом, але без фінансової підтримки

Заступниця міського голови, голова фракції ВО "Батьківщина" у Рівненській міській раді Галина Кульчинська теж збирається на вибори. Принаймні так стверджують поінформовані джерела. За відсутності серед кандидатів Володимира Хомка у Кульчинської є всі шанси підібрати його електорат додавши рейтинг партії Тимошенко. На фоні падіння рейтингу "Слуги народу" рейтинги біло-сердечних зростають. Нічого дивного не відбувається, адже саме за рахунок, в тому числі, й виборців "Батьківщини" у минулому році партія Зеленського перемогла. А розчарування у "зеленій" повертає виборців у лоно "Батьківщини".

На фото: Галина Кульчинська

Знаковим є те, що наприклад раніше в ефірі "РадіоТрек" щоранку інформував про міські справи Володимир Хомко. Однак нещодавно голос міського голови з ефіру зник, а натомість з’явився голос його заступниці Галини Кульчинської.

Інформаційна підтримка у Кульчинської є у вигляді газети "7 днів", радіостанції "РадіоТрек" та однойменного сайту. Це медіа є лідерами у місті в своєму сегменті інформаційного поля. Лишається тільки здогадуватися, звідки Галина Кульчинська візьме фінансовий ресурс на власну виборчу компанію. Щоправда у політиці головне щоб був рейтинг, а гроші знайдуться.

Святослав Євтушенко – вічно перспективний кандидат

Святослав Євтушенко цього разу піде на вибори міського голови під прапором "Народного Руху України". Саме такий висновок можна зробити з листівок з портретом кандидата і партійним лого, які з’явились днями на під’їздах рівненських будинків.

На фото: Святослав Євтушенко

У Євтушенка є свій особистий рейтинг. Соціологічні опитування до виборів показує підтримку пана Святослава в 12-17%. Однак на виборах його результат коливається в межах 7-9%. Як буде цього разу? Будемо бачити 25 жовтня.

Богдан Файфура чи Назарій Поліщук?

Так звана партія мерів "Пропозиція" теж визначається зі своїм кандидатом на посаду міського голови Рівного. Наразі вибір між двома персонами. З одного боку, депутат Рівненської обласної ради Богдан Файфура. З іншого – депутат Рівненської міської ради Назарій Поліщук.

На фото: Богдан Файфура чи Назарій Поліщук

Наразі важко сказати, що можна очікувати від цих двох, як і від партії "Пропозиція". Файфура на минулих виборах неочікувано провів до обласної ради партію "Конкретні справи". Без інформаційної підтримки і за майже повної відсутності візуальної агітації. Поліщук в різні періоди був одним з тих, хто створював у Рівному партійні організації: спочатку Радикальної партії Ляшка, а потім "Самопомочі".