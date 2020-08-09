Нардепа Шаповалова призначили керівником полтавського осередку партії "За майбутнє"

У минулому Юрій Шаповалов був членом Партії регіонів

У минулому Юрій Шаповалов був членом Партії регіонів

Про це пише RegioNews з посиланням на ЗМІСТ.

Уперше Шаповалов став депутатом у 2012 році. Він балотувався як самовисуванець, але того ж року увійшов до фракції "Партії Регіонів". У лютому 2014 році залишив лави "регіоналів" і того ж року самвисуванцем знову обрався до Верховної Ради. У 2017 році увійшов до депутатської групи "Партія "Відродження", яку очолював ексрегіонал Віталій Хомутиннік.

У 2019 році Шаповалов брав участь і переміг у парламентських виборах по 146 округу як самовисуванець. Тоді він переміг мажоритарника Фелікса Уріна з відривом у 3,82%, а сам представник "Слуги Народу" тоді говорив про підкуп виборців і створення "сітки" у Кременчуці.

Для Юрія Шаповалова 2019 рік ознаменувався купівлею нових авто Audi A6 2015 та BMW X7. Також минулоріч Шаповалов придбав у Кременчуці спортивний клуб боулінгу з баром.Він орендує номер у готелі "Київ", а у власності - квартира у Кременчуці і 2 земельні ділянки. Паралельно з цим, він орендує дві громадські приймальні, обидві за площею більше, ніж його квартира.

Як нардеп, Шаповалов отримав за рік 542 тисячі 720 грн. Ще 22 млн 102 тис. 885 грн надійшло від ТОВ "АТБ-маркет" як дохід від відчуження нерухомого майна. Він є кінцевим бенефіціаром МПП "Фокстрот-Сервіс", ПП "ТОМС", ТОВ "ТРК Кременчук", ТОВ "Кіноплекс". Дружина Шаповалова у 2019 році заробила 970 тис. 065 грн. Також їй вдалося заощадити 380 тис. 108 грн.

Нагадаємо, головним кандидатом на посаду міського голови від "За майбутнє" у Полтаві став ексмер Олександр Мамай.

Додамо, нардепку Ольгу Савченко призначили очільницею обласного осередку політичної партії "Слуга народу" на початку червня. Також раніше нардепка Ніна Южаніна очолила полтавський обласний осередок партії "Європейська Солідарність", а партія "Голос" не йтиме на вибори на Полтавщині.