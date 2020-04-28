Коровам у футбол можна, людям – ні, - Рівненська ОДА про порушення карантину у Зарічному

Влада Рівненщини провела роз’яснювальну роботу з порушниками карантину у райцентрі Зарічне, які влаштували футбольний матч на місцевому стадіоні

Фото: скрін видео

Влада Рівненщини провела роз’яснювальну роботу з порушниками карантину у райцентрі Зарічне, які влаштували футбольний матч на місцевому стадіоні

Випадок набув розголосу завдяки тому, що у соцмережах виклали відео, де у розпал гри на поле вибігла корова, пише Regionews з посиланням на Рівненські новини.

В Зарічному під час футбольного матчу корова вирішила також пограти Відео @tupove_zarichne #рівне #rivne Опубліковано Типове Рівне Субота, 25 квітня 2020 р.

Попри кумедність ситуації, у коментарях до відео було чимало питань, зокрема, чому під час карантину дозволили проведення гри.

Сьогодні, 28 квітня на брифінгу заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко повідомив, що матч влаштували з ініціативи жителів райцентру з порушенням карантинних обмежень.

Якщо все ж таки про корову, то корів не стосуються карантинні обмеження, вони можуть вільно грати у футбол. Але якщо серйозно, то ми знаємо про цю ситуацію. Вона ніким не була санкціонована, ніхто не давав дозвіл на проведення подібних змагань, це не були офіційні змагання, я переговорив особисто і вказав як голові районної адміністрації, так і керівнику ОТГ, на території якої це відбулось – про недопустимість, – прокоментував посадовець.

Ігор Тимошенко додав, що з учасниками події вже провели роз’яснювальну роботу та попередили про неприпустимість влаштування змагань під час карантину.

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