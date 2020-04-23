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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 11:53 24

Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу

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23 квітня 2020, 11:53 24
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Міські голови Черкас і Рівного Анатолій Бондаренко і Володимир Хомко йдуть у відпустки за власний рахунок. Бондаренко працюватиме безкоштовно, а Хомко сидітиме вдома
На фото: Анатолій Бондаренко
Міські голови Черкас і Рівного Анатолій Бондаренко і Володимир Хомко йдуть у відпустки за власний рахунок. Бондаренко працюватиме безкоштовно, а Хомко сидітиме вдома

Про це пише RegioNews.

Від завтра або з понеділка міський голова Черкас Анатолій Бондаренко піде у відпустку за власний рахунок, проте залишатиметься на робочому місці:

" Це для того, щоб показати приклад. Тому що сьогодні є велике недовиконання бюджету у зв’язку з тими законами, які прийняла Верховна Рада і підтримав Кабінет Міністрів. Я буду працювати безкоштовно, не отримуючи заробітну плату, але буду перебувати на робочому місці, – сказав мер Черкас у своєму відеозверненні.

Міський голова Рівного Володимир Хомко йде у відпустку за свій рахунок відзавтра, 24 квітня. Про це він повідомив в ефірі Радіо Трек.

На фото: Володимир Хомко

"Я тут годину на роботі – керую, все розписую. Далі – Паладійчук (секретар міської ради Рівного, – ред.). Потім Паладійчук йде, я йду. Секретар у відпустці, водій у відпустці. Мінімум контактів – усі сидять вдома”, – каже Володимир Хомко.

Нагадаємо, раніше мер Кам’янця-Подільського та увесь виконком пішли у відпустку за свій рахунок через порожні міський бюджет.


Черкаси мер Рівне відпустка
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